منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ينطلق "الأربعاء" بمشاركة عالمية واسعة

المصدر: البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم (الأربعاء) الدورة الثامنة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تحت شعار: "تعزيز جودة الحياة"، وتنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع: "PMI"، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودي بي ورلد.

وأقيمت على هامش المنتدى أمس واليوم (الاثنين والثلاثاء)، دورات تدريبية متقدمة في مجالات التحول المرن، وإدارة محافظ المشاريع، والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات الضخمة.

وتناقش الدورة الثامنة من المنتدى، مجموعة من المحاور، أبرزها، الابتكار في إدارة المشاريع، والاستدامة في إدارة المشاريع، وإدارة المشاريع العملاقة في المنطقة، والتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، والعلاقة بين تنمية المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، واقتصاديات المشاريع، وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى، وغيرها من المواضيع الهامة التي تتعلق بإدارة المشاريع وتعزيز جودة الحياة.

ويستضيف المنتدى، متحدثين بارزين على المستويين العالمي والمحلي، يمثلون مختلف المجالات، وتضم القائمة أكثر من 55 شخصية من الأسماء البارزة عالمياً ومحلياً، بزيادة 25% على الدورة الماضية للمنتدى، ومن أبرز المتحدثين الدكتور بيتر ديامانديس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "إكس برايز"، الرائدة في مجال تصميم وإدارة المسابقات التحفيزية، الحاصل على لقب أحد أعظم خمسين شخصية قيادية في العالم في التصنيف الذي نشرته مجلة "فورتشن" وسيكون المتحدث الرئيس في حفل افتتاح المنتدى، وتضم القائمة أيضاً، البروفيسور جيريمي بايلينسون المدير المؤسس لمختبر التفاعل البشري الافتراضي في جامعة ستانفورد، وأنطونيو نيتو رودريغيز المتخصص في القيادة الفكرية وهو مؤلف وأستاذ جامعي في تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات، وجينيفر ثارب رئيسة مجلس الإدارة في معهد إدارة المشاريع، وعضو مجلس إدارة قانوني، والدكتور جون أوشيا كبير الخبراء التقنيين في شركة ديل للتكنولوجيا، ومارغا هوك مؤلّفة في مجال الأعمال التجارية والاستدامة، والبروفيسور كارلو راتي مدير في مختبر "سنسيبل سيتي" التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والشريك المؤسس لمكتب "كارلو راتي أسوتشاتي"، ومعالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة ناصر فهد الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وسعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، وسعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وسعادة أحمد عبد الكريم جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، وسعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية "معاً" في أبو ظبي، وسعادة خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومتحدثين آخرين من شركات ومؤسسات محلية وعالمية بارزة.

رعاة الحدث

يحظى منتدى دبي العالمي للمشاريع، برعاية عدد من الجهات، تشمل فئة الراعي الاستراتيجي: (إينوك) ونخيل، وفئة الراعي البلاتيني: بلدية دبي، و"فامكو"، و"قطر للتأمين"، وفئة الراعي الذهبي: اتصالات من "&e" و "شركه ويد آدمز للمقاولات ش.ذ.م.م"، وفئة الراعي الفضي: "خطيب وعلمي"، وشركة "سي دي ام سميث CDM"، و"دولار لتأجير السيارات"، وفئة الرعاة الأخرى، وتضم "الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة"، و"ساس"، و"الزرعوني العالمية للمعدات"، وشركة "RTC" لهندسة الطرق والمرور، والراعي التكنولوجي: "بلانيسوير"، والشريك التعليمي: المعهد العالمي للتعليم IIL.

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