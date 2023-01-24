طقس الإمارات يشهد حالة من عدم الاستقرار مع سقوط أمطار غداً

المصدر: وام

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يشهد الطقس غداً حالة من عدم الاستقرار الجوي ويكون غائماً جزئياً إلى غائم وتتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة، تميل درجات الحرارة للانخفاض، و توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 15:21 والمد الثاني عند الساعة 04:58 والجزر الأول عند الساعة 09:13 والجزر الثاني عند الساعة 22:11 ويكون الموج في بحر عمان متوسطا إلى مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:09 والمد الثاني عند الساعة 00:48 والجزر الاول عند الساعة 18:16 والجزرالثاني عند الساعة 07:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 13 75 30

دبي 21 14 70 35

الشارقة 21 12 75 35

عجمان 22 16 70 40

أم القيوين 22 14 70 40

رأس الخيمة 21 11 75 40

الفجيرة 19 14 85 45

العـين 20 15 70 40

ليوا 24 12 85 30

الرويس 23 15 85 40

السلع 23 16 90 45

دلـمـا 23 17 75 50

طنب الكبرى 22 19 70 50

طنب الصغرى 22 19 70 50

أبو موسى 22 19 70 50

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