محمد بن زايد يشكر أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السابقين ويتمنى التوفيق للجدد

المصدر: البيان

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شكر صاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السابقين لجهودهم المخلصة، وتمنى سموه للأعضاء الجدد التوفيق في رفد العمل الحكومي بالإمارة بمزيد من الرؤى والأفكار لمصلحة المجتمع والوطن.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نشكر أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السابقين لجهودهم المخلصة.. ونرحب بالأعضاء الجدد ونتمنى لهم التوفيق في رفد العمل الحكومي في الإمارة بمزيد من الأفكار والرؤى التي تسهم في تعزيزه وتطويره لمصلحة المجتمع والوطن".

و أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ونص المرسوم على تعيين..معالي محمد علي الشرفاء عضو المجلس التنفيذي رئيساً لدائرة البلديات والنقل ، وتعيين معالي منصور إبراهيم المنصوري عضواً في المجلس التنفيذي رئيساً لدائرة الصحة وتعيين معالي أحمد تميم هشام الكتاب عضواً في المجلس التنفيذي رئيساً لدائرة الإسناد الحكومي، وتعيين معالي أحمد جاسم الزعابي عضواً في المجلس التنفيذي رئيساً لدائرة التنمية الاقتصادية.



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