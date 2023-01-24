شرطة عجمان تطرح مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال "NFT"

المصدر: وام

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طرحت القيادة العامة لشرطة عجمان مجموعتها الأولى من الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال "NFT" وتتكون من 200 أصل رقمي ومنحها للمتعاملين والشركاء والعاملين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي ترأسه سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بحضور سعادة العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وسعادة العميد محمد شيبان سويدان رئيس فريق الابتكار، وعدد من أعضاء فريق الابتكار في الشرطة، والرئيس التنفيذي لشركة فيصل فايننشال تكنولوجيز فيصل عبيد بوعفراء، حيث تم استعراض خطة عمل المشروع ليتم توظيف واستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال وتطبيقها في العمل الحكومي بما يتوائم مع استراتيجية الإمارات للابتكار.

وقال سعادة اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي إن شرطة عجمان وبعد تدشينها مشروع الميتافيرس تعزز من تواجدها في الشبكة العنكبوتية من خلال إطلاق الرموز غير القابلة للاستبدال، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار السعي لمواكبة التوجه الحكومي في مجال الأصول الرقمية، والمساهمة في استقطاب المهتمين نحو هذا القطاع الرقمي الحديث، وتحقيق الريادة في هذا المجال الذي يعد فريداً من نوعه، منوهاً بأن شرطة عجمان انضمت إلى الجهات التي تُنتج أصولاً رقمية خاصة بها.

من جانبه أشار سعادة العميد محمد شيبان سويدان رئيس فريق الابتكار بشرطة عجمان إلى أن الرموز غير القابلة للاستبدال تتميز بسهولة عرضها والوصول إليها رقمياً من جميع أنحاء العالم، وأن الأصول الرقمية NFT يتم صكها على سلسلة البلوك تشين بأصول رقمية لها نسخ فريدة لا يمكن استنساخها أو تزييفها، وهي تضم بيانات شاملة عن صاحب الأصل وتاريخ إنشائه لتوثق بشكل رسمي على البلوك تشين.

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