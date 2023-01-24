بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. محمد بن زايد يصدر مرسوماً بتعيين أعضاء في المجلس التنفيذي للإمارة

المصدر: البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين أعضاء بالمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ونصّ المرسوم على تعيين معالي محمد علي الشرفاء عضو المجلس التنفيذي رئيسًا لدائرة البلديات والنقل، وتعيين معالي منصور إبراهيم المنصوري عضواً بالمجلس التنفيذي رئيساً لدائرة الصحة - أبوظبي، وتعيين معالي أحمد تميم الكتاب عضواً بالمجلس التنفيذي رئيساً لدائرة الإسناد الحكومي، وتعيين معالي أحمد جاسم الزعابي عضواً بالمجلس التنفيذي رئيساً لدائرة التنمية الاقتصادية.

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