وزارة الداخلية: الجهات المعنية تعلن جاهزيتها استعداداً للحالة الجوية المتوقعة

المصدر: البيان

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أكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أنها وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وكافة الشركاء، تعلن جاهزيتها لمواجهة أية حالة طارئة قد تنشأ جراء الحالة الجوية السائدة وتقلباتها، وذلك بفضل العمل المتكامل بين الفرق المختصة وكوادرها المؤهلة والقادرة على التعامل مع تداعيات الحالة المدارية المتوقعة.

وأشارت الوزارة عبر حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن الفرق المعنية ستواصل جهودها في نشر التعليمات والإرشادات التوضيحية للتعامل الصحيح مع هذه الأجواء، مع إرسال التحذيرات الجوية في المناطق المتأثرة في حينها.

وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية لتعزيز حماية المجتمع ووقايته.

كما حذرت من تداول الأخبار المضللة والإشاعات والرجوع إلى المصادر الرسمية لمعرفة التحديثات الخاصة بالحالة الجوية وتعليمات السلامة والوقاية والحماية من كافة المخاطر.

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