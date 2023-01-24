«إسهامات صندوق الوطن في توفير فرص العمل» ينطلق اليوم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، صباح اليوم، بأرض المعارض بأبوظبي، فعاليات اليوم المفتوح الذي يُنظمه صندوق الوطن لتسلط الضوء على أهم المبادرات والتجارب الناجحة لرواد الأعمال، والتي يدعمها الصندوق، إضافة إلى العديد من الجلسات النقاشية، وذلك في إطار جهوده الرامية لتعزيز قدرات شباب الوطن التي تتكامل مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في مجال توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتمكينهم من أخذ زمام المبادرة والريادة في هذا المجال.

وتعقد فعاليات هذا العام تحت عنوان «إسهامات صندوق الوطن في توفير فرص العمل المنتج أمام أبناء وبنات الإمارات» وتضم مجموعة متنوعة من الفعاليات، والتي تضم برامج وجلسات وورشاً تدريبية حول التوفيق بين الوظائف المعروضة والمهارات المطلوبة لهذه الوظائف، وريادة الأعمال والأعمال الناشئة، وإطلاق أعمال جديدة وتنمية وتطوير ما هو قائم.

فرص عمل

وقال ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن: إن اليوم المفتوح «إسهامات صندوق الوطن في توفير فرص العمل المنتج أمام أبناء وبنات الإمارات» يحظى برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك الذي يلقي الكلمة الافتتاحية في هذا اليوم، كما يحضر الفعاليات معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ويلقي كلمته في حضور شباب الإمارات من رواد الأعمال، كما يحضر الفعاليات أعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن، والشركاء، ورواد الأعمال بالإمارات، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى شباب الإمارات أصحاب التجارب الملهمة التي دعمها صندوق الوطن وحققت نجاحات لافتة.

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