طحنون بن محمد يعزي في وفاة والدة محمد وحميد بالعبده الشامسي

المصدر: العين - وام

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قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، واجب العزاء إلى محمد راشد بالعبده الشامسي وحميد راشد بالعبده الشامسي في وفاة والدتهما وذلك في مجلس العزاء بمنطقة زاخر في منطقة العين.

وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. حضر مجلس العزاء إلى جانب سموه، الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وعددٌ من المسؤولين.

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