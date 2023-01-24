أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الإمارات

المصدر: متابعة - مصطفى خليفة، عصام الدين عوض، عائشة الكعبي

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سقطت أمطار مختلفة الشدة، أمس، على بعض المناطق الشرقية والساحلية والغربية، وكانت غزيرة ومتوسطة وخفيفة أحياناً على دبي والشارقة والعين وعجمان والفجيرة وأم القيوين والظفرة، فيما استمر الطقس غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على مناطق متفرقة.



وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، تتأثر الدولة بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا، ويتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا تدريجياً، حيث تزداد كميات السحب اليوم الثلاثاء، يتخللها بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة على فترات.



وسقطت أمطار متوسطة على فلي والرويضة والحمرية والثميد والمدام والدواير والزبيدة والبطائح في الشارقة، وكانت خفيفة على سهيلة، وغزيرة على الحمرية والنسيم في عجمان والحنية بالفجيرة، ومتوسطة على لهباب وكانت غزيرة على أم نهد والورقاء بدبي ومتوسطة على الهيلي والعوير والخوانيج وديرة ورأس الخور، ومتوسطة على ند الحمر والراشدية وكانت خفيفة على جبل حفيت والبدع في العين.



كما سقطت أمطار متوسطة على مطار دبي الدولي وشارع الإمارات باتجاه الشارقة، وكانت خفيفة في غياثي وطريق ليوا ـ مدينة زايد وبراكة وبينونة وحبشان والسلع وجبل الظنة بمنطقة الظفرة في أبوظبي، كما سقطت أمطار خفيفة على مصفح، وعلى الفجيرة ومطار الفجيرة الدولي.



جاهزية



وهطلت ظهر أمس أمطار متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة من عجمان ولفترات متفاوتة وأحياناً متقطعة ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما أكدت القيادة العامة لشرطة عجمان جاهزية عناصرها الأمنية على مدار الساعة للتعامل مع الأجواء الماطرة، مهيبة بجميع أفراد الجمهور إلى الأخذ بالإرشادات والتوجيهات الأمنية حفاظاً على السلامة العامة.



كما شهدت مناطق متفرقة في إمارة الفجيرة هطول أمطار تراوحت ما بين المتوسطة والخفيفة، وطقساً مائلاً للبرودة وانخفاضاً في درجات الحرارة خلال الساعات الأولى من مساء أمس، لتأثرها بحالة عدم الاستقرار الجوي التي غطت أغلب مناطق الدولة، حيث استمر هطول الأمطار قرابة الساعتين بصورة متقطعة، جاء ذلك بعد أن غطت السحب السوداء مناطق الفجيرة في الصباح الباكر وزادت كثافتها خلال ساعات المساء مصحوبة برعد وبرق أدى إلى هطول أمطار الخير.

وبدورها دعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية، وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وإلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر تجنباً لمفاجآت الطريق، متمنية السلامة للجميع. وسجلت أمس أعلى درجة حرارة على الدولة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) 28.1 بواقع عند الساعة 1:45، وسجلت أقل درجة في جبل جيس (رأس الخيمة) بواقع 3.4 درجات مئوية عند الساعة 5:15 صباحاً بتوقيت الإمارات.



ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، قد تصل سرعتها إلى 40 كم/‏‏‏س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم غد الأربعاء غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، قد تصل سرعتها إلى 50 كم/‏‏‏س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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