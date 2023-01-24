«دبي العطاء».. إنجازات نوعية في تعزيز جهود التنمية البشرية

المصدر: دبي - وام

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كشفت دبي العطاء، وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة، وجزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن مبادراتها وخطواتها الملموسة، خلال عام 2022؛ التي سرعت وتيرة جهودها الرامية إلى وضع التعليم والتعلم في صميم جهود التنمية البشرية، من خلال نظام بيئي يعتمد «نهج مجتمع واحد»، استناداً إلى مكانتها العالمية الرائدة في قطاع التعليم على مدار 15 عاماً.

وأوضحت أن نهج النظام البيئي لتحويل التعليم العالمي في إطار عمل دبي العطاء لتحويل التعليم العالمي، والذي تم إطلاقه خلال القمة العالمية للحكومات 2022 في معرض «إكسبو 2020 دبي» يمثل أداة مرجعية جوهرية للبلدان في المشاورات الوطنية لقمة تحويل التعليم، التي عقدت على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

علاوة على ذلك شددت دبي العطاء أيضاً خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP27)، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، على الدور المحوري لقطاع التعليم في معالجة تغير المناخ، والدعوة إلى إدراج التعليم في كل أجندات العمل للدورات المقبلة من مؤتمر الأطراف في المستقبل.

وسلطت دبي العطاء الضوء على التزامها الراسخ بتعزيز وإعطاء الأولوية لتنمية الطفولة المبكرة، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في العاصمة الأوزبكية طشقند في نوفمبر الماضي، كما اختتمت دبي العطاء مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»، حيث استقطب جناحها 246 ألفاً و720 زائراً من كل الفئات العمرية، ومختلف الجنسيات على مدار الأشهر الستة للمعرض.

وأشار الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء إلى رسالة دبي العطاء المحورية للعالم، خلال جميع مشاركاتها في عام 2022، وإدراك أن التعليم هو حلقة الوصل بين أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً مواصلة حشد الجهود لتحويل التعليم باعتباره عامل تغيير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.

كما أطلقت دبي العطاء، بالتعاون مع المؤلف الحائز جوائز فلافيل مونتيرو في يوم الأغذية العالمي، الذي يحتفى به في 16 أكتوبر من كل عام، مبادرة «وجبة. تغذية. تعليم» لجمع التبرعات، بهدف دعم تعليم الأطفال المحرومين في جميع أنحاء العالم.

تنسيق

وتعبيراً عن التضامن مع الأسر المتضررة من الفيضانات في باكستان أطلقت كل من دبي العطاء، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الشارقة الخيرية مبادرة «نحن معكم» التطوعية في سبتمبر، بالتنسيق الوثيق مع وزارات تنمية المجتمع والخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، وبدعم من تسع منظمات إنسانية، وتعبئة 1,200 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الصحية، بما في ذلك 30,000 حزمة غذائية، لتقديم الإغاثة الطارئة للأفراد المتضررين.

وشهد برنامج المشاركة المجتمعية مبادرة «التطوع في الإمارات»، مشاركة مئات المتطوعين، الذين عملوا على تحسين بيئة التعليم في 3 مدارس هي: مدرسة التفوق في الشارقة، والمدرسة الأهلية الخيرية للبنين في دبي، والمدرسة الأهلية الخيرية الخاصة للبنات فرع الناصرية في الشارقة، بالإضافة إلى مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة.

جائزة

حصلت دبي العطاء على جائزة البطل العالمي من مؤسسة مساحة للقراء لجهودها في مناصرة محو الأمية والمساواة بين الجنسين في التعليم، و«الجائزة الإنسانية» في حفل جوائز المهرجانات العربية العالمية المميزة عام 2022. وتواصل دبي العطاء دعم دور أنظمة التعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم مؤخراً اختيار دبي العطاء شريكاً تعليمياً لمؤتمر الأطراف (COP28)، حيث ستعمل على تعزيز دور التعليم العالمي في جدول أعمال المؤتمر.

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