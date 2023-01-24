400 منتسبة في فعالية «فرجان دبي» للمشي

المصدر: دبي - البيان

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نظم فريق مبادرة «فرجان دبي» المؤسسة الاجتماعية التطوعية الرامية إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي من المواطنين عبر المنصات الافتراضية فعالية «مشي الفرجان» بمشاركة 400 من عضوات أهل الفريج.

هدف

وقالت موزة السركال مسؤولة فريق المشي في فريج الورقاء وصاحبة الفكرة، إن الفعالية التي حظيت بمشاركة فاعلة انطلقت من فريج الورقاء، وتم تفعيلها ضمن 7 فرجان موزعة بين ديرة وبر دبي ووفق مواعيد ونقاط انطلاق تم تحديدها بالتوافق مع العضوات، مشيرة إلى أن الغاية من الفعالية تعزيز ثقافة اللياقة البدنية، واتباع أسلوب صحي جديد، تعزيزاً لجودة الحياة المجتمعية، إضافة إلى الفوائد الصحية الأخرى التي تجعل الممارسات السلوكية والغذائية بشكل عام تتبع نهجاً صحياً لدى أفراد المجتمع.

وأضافت، بعد نجاح الفعالية سيتم تنظيم «مشي الفرجان» وذلك بمشاركة فئات أخرى كالأطفال وكبار المواطنين أيضاً، إلى جانب تنظيم مسابقات المشي، وفعاليات للمشي تتخذ صفة الاستمرار، مؤكدة أن الأنشطة والبرامج تكرس ثقافة التطوع وتعزز أواصر التواصل الاجتماعي، وإحياء الموروثات، وتعزز الهوية الوطنية.

تحفيز

وتهدف الفعالية إلى تكوين شبكة تواصل اجتماعي بين سكان الحي الواحد، ورفع وعي المجتمع وتحفيز أفراده على اتباع سلوك صحي، وجعله عادة يومية في حياتهم، وتعزيز سبل التواصل بين الفئات المختلفة في الفريج الواحد.

ويشار إلى أن «فرجان دبي» التي تم تدشينها في أبريل الماضي تعد مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك عبر تحفيز روح التطوع والإسهام المجتمعي لإيجاد حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكات والقيم الإيجابية في المجتمع.

فعاليات

وتضم فريج الخوانيج، وفريج العوير، وفريج ند الشبا، وفريج الجميرا، وفريج الورقاء، وفريج ند الحمر، وفريج القوز، وفريج حتا بمجمل 281 عضواً رئيساً ومنتسباً، ونفذت أكثر من 23 فعالية متنوعة، إلى جانب الترويج للمشروعات المنزلية التي تزيد على 2500 مشروع، وتنظيم فعاليات كـ«تحدي اللياقة لفرجان دبي»، ويضم الفريق الرئيس للمبادرة 31 شخصاً إلى جانب الفريق التطوعي الذي يضم في كل فريج من 20 إلى 30 متطوعاً وبمجمل ما يقرب من 280 متطوعاً في جميع حسابات الفرجان.

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