حكومة رأس الخيمة الأولى عالمياً في نيل «آيزو» أنظمة إدارة الطاقة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت 19 جهة حكومية في رأس الخيمة على اعتماد المعيار الدولي لأنظمة إدارة الطاقة آيزو 50001، ما يجعل حكومة رأس الخيمة الأولى عالمياً في الحصول على اعتماد المعيار الدولي آيزو 50001 لأنظمة إدارة الطاقة لجميع دوائرها.

وقد تم إعلان هذا الإنجاز في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2023، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتتوّج هذه الشهادات جهود حكومة رأس الخيمة المستمرة في تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة، وهي نتيجة لبرنامج امتد عدة سنوات، ويجمع بين تحديث المباني وتطوير القدرات كجزء من تحقيق مستهدفات استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.

وقال الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي المدير العام لدائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة بهذه المناسبة: «يأتي هذه الإنجاز نتيجة لتنفيذ توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الرامية إلى تعزيز الاستدامة وتحويل الإمارة إلى نموذج عالمي في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة».

وأضاف: «فخورون بفرق الطاقة والمديرين في جميع الجهات التي حققت هذا الإنجاز ونشجعهم على مواصلة الطموح لمستويات أعلى لتحويل رأس الخيمة إلى مركز عالمي لاستدامة الطاقة».

إنجاز

من جهته، قال منذر محمد بن شكر، المدير العام لبلدية رأس الخيمة: «يأتي هذا الإنجاز تقديراً لالتزام حكومة رأس الخيمة تحوّل الطاقة، ودعم أنظمة إدارة الطاقة التي تم تطبيقها في الجهات الحكومية وهي بداية للعديد من المشروعات والمبادرات الجديدة التي ستسهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات إلى الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وأجرت حكومة رأس الخيمة تحديثاً شاملاً للمباني الحكومية بين عامي 2018 و2022، عبر عقود أداء الطاقة، وبدأ بتحديث أربعة مبانٍ تابعة لبلدية رأس الخيمة في عام 2018، تبعه مشروع أكبر يشمل تحديث 50 مبنى بحلول ديسمبر 2022. واليوم، يحقق هذا المشروع وفوراً مضمونة في استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 26 %.

وتبنت رأس الخيمة نهجاً مستداماً يتمحور في تحسين إدارة الطاقة، بهدف الحفاظ على هذه الوفور، وتحسين الاستهلاك على المدى الطويل.

وقد قام قطاع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في بلدية رأس الخيمة (ريم) بدعم جميع الجهات الحكومية في ترسيخ أفضل الممارسات في إدارة الطاقة، ودعم تبني المشتريات الخضراء والترويج للبرامج التدريبية عبر منصة «Upskill»، وصوغ آليات تعاون بين جميع فرق الطاقة على مستوى كل دائرة لضمان تحقيق نتائج فعالة.

ومع بداية جائحة كوفيد 19 عام 2020، أسهم هذا النهج في تحقيق مكاسب سريعة مرتكزة على السلوكات الاستهلاكية، ما أدى إلى تحقيق وفور وصلت نسبتها إلى 10 % من الطاقة المستهلكة.

وشجعت هذه النتائج فرق عمل الطاقة على اتخاذ خطوات متقدمة، عبر تأسيس أنظمة أشمل لإدارة الطاقة وفقاً لمعيار آيزو 50001 المعترف به دولياً، وتشمل سياسة الطاقة، ووضع المستهدفات المستقبلية، ومراقبة الاستهلاك، وإعداد التقارير وعمليات التدقيق الدورية وتعميم ثقافة إدارة الطاقة على موظفي الجهات الحكومية. وتعد مبادرة إدارة الطاقة لحكومة رأس الخيمة جزءاً من استراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 للإمارة، التي تهدف إلى توفير الطاقة بنسبة 30 %، وتوفير المياه بنسبة 20 %، وإسهام الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 20 % بحلول عام 2040.

وتدعم الاستراتيجية التزامات دولة الإمارات التخفيف من آثار التغير المناخي، كجزء من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز