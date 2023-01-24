«عونك» لـ «كهرباء دبي» تساعد المقاولين والاستشاريين عند التقديم الأول

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، مبادرة «عونك» التوعوية، لمساعدة المقاولين والاستشاريين المعتمدين لديها في الحصول على موافقة الهيئة من المرة الأولى عند تقديم طلبات الحصول على الكهرباء، بما يوفر جهدهم ووقتهم، ويسهم في تسهيل وتسريع الأعمال. وتشتمل المبادرة على سلسلة من الجلسات التوعوية، ومقاطع الفيديو التفصيلية والتوضيحية باللغتين العربية والإنجليزية، لشرح كافة النقاط والإرشادات والمتطلبات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند تقديم الطلبات، إلى جانب مجموعة من النصائح والتوصيات التي من شأنها تسريع الحصول على موافقة الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «توفر الهيئة جميع الإمكانات اللازمة والخدمات الذكية التي تساعد الاستشاريين والمقاولين على تنفيذ أعمالهم، وإجراء معاملاتهم بكل سهولة ويسر، لتعزيز تنافسية دبي في مجال تسهيل ممارسة الأعمال، وتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم. ونلتزم بتوفير الأدوات والمستلزمات والإرشادات التي تتيح للمعنيين العمل ضمن أفضل الشروط، وبأقل جهد ووقت ممكن، ما يضمن إثراء تجربتهم، وتحقيق سعادتهم، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، إلى جانب تسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. ونوفر البيئة المحفزة، التي تتيح بناء وترسيخ علاقات تعاون وطيدة وطويلة الأمد مع شركائنا، بما يضمن ازدهار أعمالنا وأعمالهم، وتعزيز مكانة الهيئة التي باتت في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً على مستوى العالم».

يشار إلى أن الهيئة تتيح للاستشاريين والمقاولين والمتعاملين، إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان، عبر التطبيق الذكي، أو الموقع الإلكتروني للهيئة (www.dewa.gov.ae)، دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة.

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