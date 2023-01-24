«إسعاد طفل» يحقق أمنية شقيقين بارتداء الزي الشرطي

المصدر: دبي- البيان

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لبت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ضمن برنامج «إسعاد طفل»، بالتعاون مع شركة هاملز للألعاب، طلب عائلة الطفلين عوشة وحمد أحمد الملا، بتحقيق أمنيتهما بارتداء الزي الشرطي، والحصول على جولة في إحدى الدوريات الأمنية الفارهة.

جاء ذلك بعد رسالة تلقتها إدارة التوعية الأمنية من عائلة الطفلين، موجهة إلى برنامج «إسعاد طفل» الهادف إلى تحقيق أمنية الأطفال.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن تنفيذ برنامج «إسعاد طفل» يأتي في إطار حرص شرطة دبي على تلبية وتحقيق الطلبات التي تردها، وتعزز رسالتها بنشر السعادة، وترسيخ الثقة بالأجهزة الشرطية.

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