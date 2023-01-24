تنامي الإقبال على سوق الطيور بدبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعدّ سوق الطيور والحيوانات الأليفة في دبي نقطة جذب ممتعة للزوار والسياح، ووجهة متكاملة لكل ما يخص الطيور والحيوانات الأليفة، ويمتد على مساحة 347800 متر مربع، وبحسب بلدية دبي يبلغ عدد زوار السوق يومياً 600 زائر، وفي نهاية الأسبوع 1000 زائر.



وأشارت بلدية دبي إلى أنه يوجد في السوق 200 نوع من الطيور و100 نوع من الحيوانات، والعديد من المرافق تشمل: مبنى إدارة السوق ومبنى للمزاد، ومبنى للخدمات البيطرية، ومسكن عمال السوق، إلى جانب عيادة بيطرية للكشف عن الحيوانات ومعالجتها، وتتبع أحدث الوسائل، إضافة إلى فندق خاص للحيوانات الأليفة لتدريب الحيوانات بما يلائم الزوار والهواة، كما يوجد في السوق ردهة المطاعم ومسجد، ومسطحات خضراء للتدريب والفعاليات، ومواقف للسيارات والدراجات الهوائية.



إجراءات

وتتخذ بلدية دبي العديد من الإجراءات في شأن فحص الطيور للتأكد من خلوها من الأمراض، وكيفية المحافظة عليها، حيث ثمة تفتيش دوري على المحال ومعاينة الحيوانات عند دخولها السوق قبل العرض.

ويتم بيع أنواع مختلفة من الطيور والحيوانات الأليفة في السوق إلى جانب مستلزماتها وكل ما يتعلّق بأمور الزينة الخاصة بها، ويعرف السوق باستقطابه الآلاف سنوياً وتحديداً من يبحثون عن تفصيلات مهمة قبل شرائهم أي طير أو حيوان أليف كما يحتضن سوق الطيور بدبي والحيوانات الأليفة أعداداً كبيرة من المحال والمتاجر المتخصصة في بيع أنواع مختلفة منها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز