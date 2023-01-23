وضع حجر الأساس لمركز «تسجيل» لفحص المركبات في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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كشف «تسجيل» - أول وأكبر مركز لفحص وتسجيل المركبات في الإمارات والتابعة لمجموعة إينوك وبالتعاون مع شركة «الشارقة لإدارة الأصول» عن وضع حجر الأساس لمركز «تسجيل» الأول لخدمات فحص وتسجيل المركبات الخفيفة والثقيلة في إمارة الشارقة وذلك في منطقة الصجعة ليرتفع عدد مراكزها في الإمارة إلى 13 مركزاً.

وقام بوضع حجر الأساس للمركز الجديد الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة والشيخ سعود بن محمد القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في «الشارقة لإدارة الأصول» وسيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وعدد من الضباط والإداريين.

وقال سيف حميد الفلاسي: «انطلاقاً من كوننا المزود الأول والأكبر لخدمة فحص وتسجيل المركبات في دولة الإمارات، نحن حريصون على تقديم أعلى معايير خدمة العملاء مع إعطاء الأولوية للسلامة على الطرق إذ يعد المركز الجديد أول موقع يقدم خدمات الفحص للمركبات الخفيفة والثقيلة وسيضم مجموعة من الكوادر الفنية التي تتمتع بالخبرة والمهارة وتوظّف أحدث التقنيات لتسهيل عملية فحص وتجديد تسجيل المركبات”.

من جانبه قال وليد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول» إن هذا التعاون المشترك يأتي انطلاقاً من رؤيتنا في الشارقة لإدارة الأصول التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة الشارقة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتوفير مشاريع بنية تحتية شاملة من المرافق والخدمات التي تسهم في تنوع محفظة الشارقة لإدارة الأصول وتجعلها أكثر مرونة وقوة تستشرف التحديات بمنظومة متطورة وذكية مواكبة بذلك نهج إمارة الشارقة ودولة الإمارات الاستباقي في مختلف المجالات بما يعزز قدراتها وإمكانياتها ويخدم سكان إمارة الشارقة وزوارها”.

خدمات

من جانبه أكد اللواء سيف الزري الشامسي أن وضع حجر الأساس لأول مركز «تسجيل» بالإمارة يجمع خدمات فحص المركبات الخفيفة والثقيلة‎ و‎في موقع واحد يعتبر إنجازاً كبيراً لشركة إينوك في توسعة نطاق أعمالها في الإمارة، مشيراً إلى أن هذا الصرح الجديد سيعمل وفق أرقى المعايير في تقديم الخدمات المتميزة بحيث سيكون ضمن تصنيف مراكز خدمة المتعاملين الخاضعة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، مشيرا ًإلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة مستمرة بالتعاون البناء من خلال توفير الإمكانيات والقدرات لخدمة أفراد الجمهور والمتعاملين بما يعزز جودة الحياة لأفراد المجتمع ويسهم في نمو وازدهار اقتصاد إمارة الشارقة بوجه خاص ودولة الإمارات على وجه العموم.

وأثنى قائد عام شرطة الشارقة على الجهود التي تبذلها شركة إينوك «تسجيل» في توفير خدمات فحص وتسجيل المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة بكل سهولة وسلاسة، ‏مشيداً بهذا التعاون الوثيق معها ومع شركة «الشارقة لإدارة الأصول» من خلال تنفيذ مختلف المشاريع التي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لأفراد المجتمع تحقيقاً للريادة في إسعاد المتعاملين في الإمارة.

ويمتد مركز تسجيل الجديد على مساحة إجمالية تبلغ 32777 مترا مربعا ويشمل خمس حارات لفحص المركبات الخفيفة وخمس حارات لفحص المركبات الثقيلة بالإضافة إلى ورشة للصيانة وركن للطعام بما في ذلك مطعم لطلبات السيارات وبالإضافة إلى تقديم عمليات فحص وتسجيل المركبات الخفيفة والثقيلة بسهولة وسلاسة سيتيح الموقع إمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من مرافق السيارات بما في ذلك خدمات ترخيص المركبات والسائقين.

وتقدّم مواقع تسجيل مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك لوحات الأرقام ورخص القيادة الدولية وفحص الهيكل للمركبات الخفيفة واختبار البطارية وخدمة الفحص الإلكتروني للمركبات وخدمات كبار الشخصيات وغيرها الكثير.

وتمتلك «تسجيل» حاليا وتدير 30 موقعاً في دبي والشارقة ورأس الخيمة وخورفكان والذيد وحتا وكلباء بالإضافة إلى ثلاث وحدات متنقلة لفحص المركبات وجميع هذه الفروع مجهزة بأحدث الأجهزة والآليات المتخصصة بفحص المركبات وكشف أعطالها إلى جانب فريق من الكوادر المؤهلة ومنذ عام 2022 فحصت «تسجيل» أكثر من 1.4 مليون مركبة سنوياً عبر فروعها في الدولة.

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