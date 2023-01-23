4.7 ملايين جمعها «زايد الخير» وفزعة «بيت الخير» لدعم المرضى

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت جمعية بيت الخير أن برنامجها الإذاعي «زايد الخير» على إذاعة الأولى وحملات فزعة الإلكترونية جمعت خلال العام الماضي دعماً للمرضى المحتاجين بنحو 4.7 ملايين درهم.

وأوضحت الجمعية أن برنامج «زايد الخير» أحرز تقدماً ورواجاً في عام 2022، حيث أشار التقرير الصادر عن الإدارة المالية في الجمعية أن البرنامج قدم دعماً للمرضى المحتاجين من خلال 39 حلقة، استطاعت تحفيز المستمعين والمحسنين ليقدموا للمستفيدين مبالغ بقيمة 3,354,884 درهماً، استفاد منها 80 مريضاً، كانوا في حالة حرجة بحاجة إلى عمليات جراحية وأدوية باهظة الثمن أو عجزوا عن تسديد فواتير علاجهم للمستشفيات التي تم إدخالهم إليها بشكل عاجل وطارئ.

كما أسهم برنامج «زايد الخير» إلى تحفيز المحسنين للمساهمة في دعم مشاريع «بيت الخير»، حيث قام بجمع مبلغ 559,560 درهماً لصالح مشاريع الوقف والطعام للجميع وبعض المشاريع الرمضانية أهمها مشروع «إفطار صائم» الذي جمع وحده 267,214 درهما.

وأشار التقرير نفسه إلى أن «بيت الخير» واصلت خلال العام الماضي تقديم حملات فزعة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الـ ( SMS ) حيث تم تنفيذ 23 حملة لإنقاذ 24 مريضاً تم علاجهم بقيمة 789,294 درهما.

عطاء

وتأتي هاتان المنصتان الخيريتان اللتان استطاعتا خلال عام 2022 جمع 4,703,738 درهما، ذهب معظمها لتعزيز عطاء مشروع «علاج» المخصص للمرضى المقيمين، والذي أنفق حتى نهاية ديسمبر 2022 مبلغ 7,406,979 درهماً.

يذكر أن «زايد الخير» برنامج إنساني يهدف للترويج لمشاريع الجمعية، وتحفيز المحسنين والداعمين للتبرع لها وتمويل حملاتها ومشاريعها، ويغلب عليه جمع التبرعات لنجدة المرضى المعسرين، ويتم بثه كل خميس من الساعة الرابعة حتى السادسة مساء على إذاعة الأولى على التردد 107,4 بمعدل حلقة كل أسبوعين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز