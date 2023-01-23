صقر بن خالد القاسمي: «جائزة رأس الخيمة للقرآن» ترسّخ الوسطية والاعتدال

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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تفقد الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، أمس، مراحل الاختبارات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في الدورة الحادية والعشرين وتحت شعار «ولاء ووفاء»، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، في الفترة من 12 يناير وحتى 12 فبراير.

وأكد الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، أن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، حدث سنوي تعم فائدته على المجتمع من أجل تحقيق النفع والفائدة لكل من يعيش ويقيم على أرض دولتنا المباركة، ويحظى برعاية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، لافتاً إلى أن برنامج الفعاليات يستهدف تعزيز مخرجات قيادتنا الحكيمة، في ترسيخ الوسطية والاعتدال والتسامح، والعناية بالقرآن الكريم وقيمه السمحة، وغرس الانتماء والولاء والوفاء لهذا الوطن المعطاء، وتعزيز قيم التميز والابتكار والمواطنة الإيجابية الصالحة.

تصفيات

وأطلقت التصفيات النهائية للدورة الحادية والعشرين، بعد أن نجح 441 متسابقاً ومتسابقة في التأهل في مختلف أفرع مسابقات الجائزة، من مجموع 1400 متسابق ومتسابقة، من 52 جنسية بمختلف المراحل العمرية، وبلغ عدد المواطنين 401 مواطن ومواطنة، ويبلغ أصغر سن متسابق 6 سنوات، وأكبر متسابقة مواطنة 77 سنة، وتقام الاختبارات النهائية في مسجد الشيخ زايد بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة، وتختتم فعالياتها اليوم الثلاثاء.

فعاليات

ويشتمل برنامج فعاليات الدورة الحادية والعشرين من جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، على 27 فعالية متنوعة تتضمن محاضرات ودورات وورش عمل وبرامج إذاعية، وتمتاز بمخرجاتها المتنوعة التي تشمل موضوعات توعوية ووطنية وإيمانية واجتماعية وأسرية وغيرها، بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع، وستقام هذه المحاضرات في مساجد مختلفة بإمارة رأس الخيمة والمدارس للذكور والإناث وكليات التقنية العليا والأندية الرياضية ومسارح الجهات المختلفة.

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