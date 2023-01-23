سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على المناطق الشرقية والغربية والساحلية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استمر طقس اليوم "الاثنين" غائماً جزئياً بوجه عام، وغائم أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة خاصة على بعض المناطق الشرقية والساحلية والغربية وكانت غزيرة ومتوسطة وخفيفة أحيانا على دبي والشارقة والعين وعجمان والفجيرة وأم القيوين والظفرة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية تتأثر الدولة بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا، ويتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا تدريجيا، حيث تزداد كميات السحب يوم الثلاثاء يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة على فترات.

وسقطت اليوم أمطار متوسطة على فلي والرويضة والحمرية والثميد والمدام والدواير والزبيدة والبطائح في الشارقة وكانت خفيفة على سهيلة، وغزيرة على الحمرية والنسيم في عجمان والحنية بالفجيرة، ومتوسطة على لهباب وكانت غزيرة على أم نهد والورقاء بدبي ومتوسطة على الهيلي والعوير والخوانيج وديرة ورأس الخور، ومتوسطة على ند الحمر والراشدية وكانت خفيفة على جبل حفيت والبدع في العين.

كما سقطت أمطار متوسطة على مطار دبي الدولي وشارع الإمارات باتجاه الشارقة، وكانت خفيفة في غياثي وطريق ليوا ـ مدينة زايد وبراكة وبينونة وحبشان والسلع وجبل الظنة بمنطقة الظفرة في أبو ظبي كما سقطت أمطار خفيفة على مصفح، وعلى الفجيرة ومطار الفجيرة الدولي.

كما استمرت الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحياناً وقوية مع السحب الركامية، مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الافقية، والبحر مضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان مع السحب الركامية.

وسُجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) 28.1 بواقع عند الساعة 1:45، وسُجلت أقل درجة في جبل جيس (رأس الخيمة) بواقع 3.4 درجة مئوية عند الساعة 5:15 صباحا بتوقيت الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد "الثلاثاء" غائما جزئيا بوجه عام وغائم أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، قد تصل سرعتها إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم "الأربعاء" يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام وغائم أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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