"طرق دبي" تفوز بالجائزة الذهبية لأفضل تحول رقمي

المصدر: البيان

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فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالجائزة الذهبية عن فئة أفضل تحول رقمي في جوائز تجارب المتعاملين العالمية International Customer Experience Awards )2022ICXA ( التي تكرم أفضل الممارسات في مجال تجربة المتعاملين. وذلك عن تطبيق "سهيل" الذي أطلقته الهيئة في عام 2017 لمستخدمي وسائل المواصلات العامة في إمارة دبي. إذ يمكنهم التطبيق من تخطيط الرحلات عبر توفير جميع بيانات التنقل ومعلومات لحظية عن مواعيد الرحلات و11 خياراً من وسائل التنقل المتاحة وخيارات التكلفة بالإضافة لعرض الرصيد المتوفر (في حسابات نول)، ومستجدات الحركة المرورية مع تحديد أفضل المسارات لوصول المتعامل إلى وجهته.

خدمات التطبيق

وأوضحت ميره الشيخ مدير إدارة الخدمات الذكية، أن تطبيق سهيل فاز عن جدارة بالجائزة الذهبية بفضل تعدد مميزاته والخدمات التي يوفرها للجميع ضمن تجربة متعامل متميزة ومصممة وفقاً لرغبة المتعاملين وتفضيلاتهم، إذ يوفر الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال برامج الدردشة، كما يتضمن مقياس لمدى رضا المتعاملين بالإضافة للخدمات الأخرى التي يقدمها لفئة أصحاب الهمم.

وقالت ميره إن تطوير التطبيق تم باستخدام أحدث ممارسات المرونة المؤسسية ليتناسب مع احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم، كما يدعم التطبيق سياسة الميل الأول والأخير، ويوفر معلومات لحظية عن جميع وسائل النقل القريبة من العميل وتعرفة الأجرة لمختلف وسائل النقل.

تخطيط الرحلات

وأفادت ميره الشيخ أن تطبيق سهيل يسهم في تسهيل رحلات الحافلات وذلك باستخدام رمز الاستجابة (مسح الكود) أثناء التواجد في المحطة لمعرفة وجهات الحافلات، كما يمكن للمستخدمين التخطيط للرحلة مسبقاً والتنقل في جميع أنحاء إمارة دبي والبحث بسهولة عن المواقع القريبة منهم، بالإضافة للاستفادة من ميزة أبرز الأماكن المهمة وموجز الأخبار للتعرف على التحديثات الخاصة بالتنقل في الإمارة.

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