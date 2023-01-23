"بيئة أبوظبي" تطلق تحدياً للجهات الحكومية للحد من استهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد

المصدر: وام

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أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي اليوم تحديًا للجهات الحكومية في أبوظبي لتشجيعها على الحد من استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد تحت مسمى "معا نحو الصفر للجهات الحكومية”.

وستقدم الجهات المشاركة تقارير عن الكمية الإجمالية من النفايات التي يتم توليدها في كل فئة ونسبة الحد منها خلال فترة التحدي بحلول 24 مارس القادم وسيتم منح المؤسسات التي تحقق أعلى كفاءة في الحد من النفايات خلال التحدي المُقام على مدار شهرين مكافأة تقديراً لجهودها.

ويهدف التحدي - الذي تم إطلاقه في إطار سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة في مارس 2020 - إلى تشجيع المؤسسات الحكومية على الحد من استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد.

ومع بدء تنفيذ الحظر المفروض على استخدام الأكياس البلاستكية المستخدمة لمرة واحدة في يونيو 2022 أصدرت الهيئة دليلًا إرشاديًا للمؤسسات الحكومية بعنوان: "حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة: دليل الجهات الحكومية في أبوظبي" ليساعدهم على التقليل من الاعتماد على المنتجات المستخدمة لمرة واحدة وتقليل النفايات البلاستيكية.

ويقدم الدليل الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية معلومات عن السياسة للمؤسسات الحكومية والخاصة وموظفيها ، كما يساهم في تحقيق الهدف الذي وضعته الهيئة في السياسة لضمان خلو الجهات الحكومية في أبوظبي من المواد البلاستيكية وغير البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة من خلال الحد من استخدامها وتشجيع التحول نحو البدائل متعددة الاستخدامات الأقل ضررًا بالبيئة ومن أمثلة المنتجات التي سيتم قياسها في الجهات الحكومية: الأكياس والأكواب وأغطيتها وأدوات المائدة والأطباق وعيدان التحريك وعبوات المياه.

وقال أحمد باهارون المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: "مع استمرار جهودنا لتحقيق أهداف سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة قررنا إطلاق تحدي "بادر" للمؤسسات الحكومية في أبوظبي لتسليط الضوء على قصص النجاح التي تحققها المؤسسات الحكومية في مجال التقليل من استخدام المنتجات المستخدمة لمرة واحدة وإبراز أفضل الممارسات البيئية وتشجيع السلوك المؤسسي المستدام فهدفنا طويل المدى هو أن تصبح جميع المؤسسات الحكومية في أبوظبي خالية تمامًا من المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة ".

وأضاف: "خلال عام 2022 شاركنا دليلنا مع المؤسسات الحكومية ونظمنا سلسلة من ورش العمل حضرها أكثر من 3247 موظفا من العاملين في المؤسسات الحكومية وشهدنا تعاونًا إيجابيًا من الجهات الحكومية ومن خلال هذا التحدي سنتخذ خطوات أكبر للأمام نحو إعلان حكومتنا خالية من المنتجات الضارة التي تلوث بيئتنا وتعرضها للخطر ".

وقد طورت الهيئة مجموعة أدوات توعوية تمت مشاركتها مع أكثر من 80 جهة حكومية تتضمن إنفوجرافيك ورسوم متحركة لشرح الدليل بخطوات مبسطة ودعم الجهات الحكومية في تنفيذه.

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