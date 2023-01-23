إماراتي يتزوج في سن الـ 91 عاماً

المصدر: البيان

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كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن محكمة عجمان الشرعية، إقبال مواطن إماراتي على الزواج في سن الـ 91 عاماً من امرأة غير إماراتية تبلغ من العمر 43 عاماً.

ووفقاً لبيانات عقود الزواج المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني، حسب عمر الزوج والزوجة في عقد الزواج، سجلت محكمة عجمان الشرعية أيضاً عقد زواج بين زوجين غير إماراتيين، عمر الزوج 81 عاماً، وزوجته 51 عاماً.

كما أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المحاكم الاتحادية في إمارات عجمان والشارقة وأم القيوين والفجيرة إقبال 13 رجلاً على الزواج في سن راوحت بين 70 و79 عاماً، منهم 10 إماراتيين، تزوجوا غير إماراتيات. وزوج 3 رجال آخرين غير إماراتيين غير إماراتيات أيضاً.

وبلغ عدد عقود الزواج التي راوحت فيها أعمار الأزواج بين 60 و69 عاماً، 45 عقداً، منهم 29 إماراتياً و16 مقيماً في الدولة، أعمار زوجاتهم بين 24 و68 عاماً.

وبالنظر إلى أعمار الزوجات، وقت عقد الزواج، تشير الإحصاءات إلى تسجيل محكمة الفجيرة الابتدائية العام الماضي، عقد زواج بين مقيم ومقيمة في الدولة، عمر الزوجة 74 عاماً، وعمر الزوج 78 عاماً.

وتشير إحصاءات نظام الزواج الإلكتروني منذ عام 2016 وحتى عام 2022 إلى أن عدد الأزواج الذين أقبلوا على الزواج في سن تخطى 80 عاماً على مدار 7 سنوات بلغ 22، والسن التي سجلتها محكمة عجمان الشرعية للزواج في سن 91 عاماً خلال عام 2022 هو الأعلى.

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