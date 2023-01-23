شرطة أبوظبي تدعو إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار

المصدر: البيان

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دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه وحثت مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق وترك #مسافة_أمان كافية بين المركبات وأكدت على خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق مشددةً على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق.

وأهابت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي التوزيع تنبيه السائقين وتوعيتهم بالالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار الغزيرة والتوقف في أقرب مخرج وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

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