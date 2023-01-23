توصيل الكهرباء لـ3733 مشروعاً وصيانة 8643 محطة في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل التيار الكهربائي إلى 3733 مشروعاً بحمولة تصل إلى 628 ميغا فولت أمبير وذلك بعد إنهاء إجراءات التفتيش واستيفاء متطلبات الأمن والسلامة كافة، وتمديد مغذيات لشبكتي الجهد المنخفض والمتوسط بطول 505 كيلومتـرات في مدينة الشارقة في عام 2022.

ونفذت الهيئة أعمال صيانة لـ8643 محطة 11 كيلو فولت و880 لوحة توزيع فرعية إلى جانب إنجاز أعمال الصيانة العامة لـ382 موقعاً وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات . وأوضح الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير الإدارة أن الهيئة تعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها وتوصيل الكهرباء للمباني السكنية والتجارية والصناعية في المناطق كافة بإمارة الشارقة وفق أفضل المواصفات بعد إنجاز المنشأة وتسلم طلبات التوصيل الدائم للكهرباء وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي. .

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