«إصلاحية الشارقة» تواصل الحملة الطبية لزراعة الأسنان للنزلاء

المصدر: الشارقة – البيان

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واصلت المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وبالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، ومركز بحوث زراعة الأسنان بدبي‏، حملتها السنوية الطبية لمشروع الرعاية التخصصية لعلاج وزراعة الأسنان لنزلاء المؤسسة، ضمن «مبادرة زراعة الأسنان»، وذلك بمشاركة نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء والممرضين من ذوي الكفاءة العالية ‏والمتميزة داخل الدولة، وبحضور المقدم عبد الله محيان الكتبي رئيس قسم شؤون النزلاء، وعدد من ضباط وصف الضباط والأفراد بالمؤسسة، وذلك انطلاقاً من إيمان القيادة العامــة لشرطــة الشارقة، بأهمية توفير الرعايــة الصحيــة الملائمــة للنزلاء بالمؤسسة العقابية والإصلاحية.

8 نزلاء

وقد شارك في المبادرة فريق طبي مكون من 15 طبيباً من كبار الأطباء ‎‏العالميين والمحليين المتطوعين، واستفاد منها ‏(8) من نزلاء المؤسسة. وذلك من إجمالي 33 نزيلاً، سيتم تقديم الخدمة إليهم خلال العام الحالي، في حين استفاد من زارعة الأسنان خلال عام 2022، نحو 30 نزيلاً.

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