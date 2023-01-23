مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي يلتقي المتعاملين في «مركز زاخر»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، مركز شرطة زاخر بمدينة العين، ضمن مبادرة «في الميدان» والتقى بالجمهور واستمع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي يواجهونها من الخدمات المتعلقة ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم وشارك في إنجاز معاملاتهم.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بسرعة وجودة إنجاز الخدمات، ونشر الجودة والتميز المؤسسي وتعزيز ثقافة الولاء، وإسعاد المتعاملين، وأشاد بالتعاون مع الشركاء بما يعزز الصورة الحضارية لشرطة أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز