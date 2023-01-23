ماجد بن سلطان القاسمي يشيد بدور مجالس الضواحي في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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بحث الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، خلال لقائه 14 من رؤساء مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، سبل تعزيز شراكات مجالس الضواحي، بهدف توطيد التنسيق المشترك مع الجهات كافة بما ينعكس على خدمة الإمارة والمواطنين في كل منطقة. وثمّن ما يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من دعم ورعاية لتلك المجالس وتنمية أدوارها لتكون همزة وصل بين الحكومة والمجتمع.

وأثنى الشيخ ماجد بن سلطان على دور مجالس الضواحي وما نفذته من برامج ومبادرات منذ تأسيسها، وجهود أعضائها في التواصل مع المواطنين والأهالي، مشيراً إلى أهمية سعي المجالس ودائرة شؤون الضواحي والقرى في إطار توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة إلى التكامل مع الدوائر لتعزيز التلاحم المجتمعي وتقوية أواصر الترابط عملاً باختصاصات مجالس الضواحي.

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