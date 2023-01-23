8 ملايين زهرة متنوعة ترتقي بمظهر أبوظبي الجمالي

المصدر: أبوظبي - وام

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أنجزت بلدية مدينة أبوظبي زراعة 8 ملايين زهرة موسمية متنوعة ومتناسقة الألوان في جزيرة أبوظبي، وضواحيها، وفي المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمراكز البلديات الفرعية.

ويأتي هذا المشروع تعزيزاً للمظهر الجمالي الذي تتصف به أبوظبي، ومواكبة للنهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها على الصعد كافة، حيث توزعت هذه الزهور على جوانب الطرق، وفي الجزر الوسطية، والدوارات والجسور، والمماشي، والممرات في مناطق متفرقة، بهدف الارتقاء المستمر بالمشهد الجمالي المتناسق للمرافق العامة، وإيجاد بيئة إيجابية تبعث في نفوس السكان والزوار الراحة والطمأنينة والجمال.

يذكر أن مشروع زراعة الزهور الموسمية غطى مساحة تقدر بـ 500 ألف متر مربع، حيث تتميز الزهور الموسمية الشتوية بتنوع ألوانها، وجمالها، بالإضافة إلى الرائحة العطرية الفواحة لبعضها، ولهذا تحرص بلدية مدينة أبوظبي على زراعتها في الأماكن الحيوية والمهمة لتضفي رونقاً وجمالاً على المكان.

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