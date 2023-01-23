94 ألف مستفيد من برامج «أصدقاء السكري»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكدت خولة طاهر الحاج رئيسة جمعية أصدقاء السكري التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة أن الإدارة تنظم العديد من الورش والفعاليات والبرامج، التي تصب في توعية مرضى السكري، منها برنامج «البطل الخارق»، وهو برنامج سنوي كانت بداية انطلاقه في 2013، لتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع وطلبة المدارس، وحضهم على اتباع نمط حياة صحي، يضمن لهم الوقاية من الإصابة بمرض السكري، إلى جانب التركيز بشكل كبير على دعم الأطفال المصابين بهذا المرض، ومساعدتهم على التعايش معه. وأوضحت أنه منذ انطلاق البرنامج بلغ عدد المستفيدين منه 94 ألفاً و300 شخص، وعدد الطلبة المشاركين فيه 28 ألفاً و305 طلاب، وسيركز البرنامج خلال 2023 على 3 أمور، منها إدخال مدارس المنطقة الشرقية في البرنامج السنوي.

وأضافت رئيسة جمعية أصدقاء السكري: إنه خلال العام الجاري تم التركيز على 3 أمور، الأول إدخال مدارس الشرقية في البرنامج السنوي، حيث بلغ عدد المدارس المشاركة 60 مدرسة على مستوى الشارقة، والثاني تنفيذ مسرحية «البطل الخارق» حضورياً، بخلاف الأعوام السابقة.

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