«دبي للقرآن» تحتفي بختام مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بختام النسخة الثالثة والعشرين وتكريم الفائزين بمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم بفرعيها الذكور والإناث، وبهذه المناسبة ذكر المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة أن الجائزة قد انتهت من الترتيبات الخاصة بإقامة حفلين بمقر جمعية النهضة النسائية في دبي، بحيث يقام حفل ختام الذكور اليوم، بينما يقام حفل الإناث غداً، وهو مخصص فقط للسيدات، وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة.

كما أشاد بوملحه بالجهد الكبير والعمل المتميز والمتقن الذي قامت به الوحدات الإدارية بالجائزة وفرق عملها، وذلك من خلال تنظيمها المتميز للتصفيات النهائية التي جرت على مدار خمسة أيام بدءاً من السبت الموافق لـ7 يناير الجاري واستمرت حتى الخميس الموافق لـ 12 يناير وذلك بمقر الجائزة بمنطقة الممزر بدبي للذكور ومقر جمعية النهضة النسائية بمنطقة الممزر للإناث وبلغ عدد الذين شاركوا فيها 48 من الذكور و54 من الإناث وذلك من خلال فروع المسابقة الـ 6 حيث تمكن 10 من الذكور و11 من الإناث من التأهل إلى المسابقة النهائية في الفرع الأول وهو حفظ القرآن الكريم كاملاً، أما الفرع الثاني «عشرون جزءاً» فتأهل فيه 9 من الذكور و13 من الإناث والفرع الثالث فرع «عشرة أجزاء» تأهل فيه 12 من الذكور و15من الإناث والفرع الرابع «خمسة أجزاء» للمواطنين تأهل فيه 6 من الذكور و8 من الإناث والفرع الخامس «خمسة أجزاء» للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات تأهل فيه 5 من الذكور و5 من الإناث ثم الفرع السادس وهو فرع «ثلاثة أجزاء» للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات تأهل إليه 6 من الذكور و2 من الإناث، كما وجه بوملحه الدعوة للجمهور الكريم لحضور تكريم هذه الكوكبة من حفظة كتاب الله تقديراً لهم وتحفيزهم للمحافظة على الاستمرار بالحفظ والمراجعة.

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