فيصل القاسمي يكرم ضباطاً متقاعدين من الرعيل الأول للقوات المسلحة

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي حفل غداء في مجلسه بإمارة الشارقة تكريماً لعدد من الضباط المتقاعدين من الرعيل الأول للقوات المسلحة، وعدد من الضباط والعسكريين القدامى الذين قدموا بدورهم هدية تذكارية للشيخ فيصل القاسمي عبارة عن صورة تاريخية جمعته مع المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أثناء اختيار أول نموذج شعار لكلية زايد الثاني العسكرية.

ورحب الشيخ فيصل القاسمي بالحضور وشكرهم على تلبيتهم الدعوة وحضورهم حفل الغداء المقام تكريماً لهم، مؤكداً أن حضور هذه الكوكبة من الرعيل الأول من الضباط والعسكريين المتقاعدين أسعدنا كثيراً، باعتبارهم نماذج مشرفة في خدمة وطنهم، حملوا على أكتافهم أمانة المسؤولية وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن ونهضته، ولا يزالون يقدمون أقصى ما لديهم.

من جانبهم أكد الحضور أن اهتمام القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالمتقاعدين العسكريين يعزز التقدير المستمر لما قدمه الآباء والأجداد من تضحيات وبطولات وأدوار في سبيل نهضة الوطن والدفاع عنه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز