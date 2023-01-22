شما بنت محمد بن خالد: العالم يواجه تحديات بيئية متنامية مع التطور التكنولوجي والصناعي

المصدر: العين - وام

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أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي أن العالم يواجه تحديات بيئية متنامية كل يوم مع التطور التكنولوجي والصناعي، ومع حجم الزيادة السكانية المطردة التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة، وزيادة حجم الانبعاثات الكربونية أصبح مهدداً للوجود الإنساني.

جاء ذلك في زيارتها فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.

وعقدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد عدة لقاءات وتعرفت إلى أحدث المستجدات والتحضير لمؤتمر COP 28، وناقشت فيها المشروعات الصديقة والداعمة للبيئة، وحماية المناخ وتعزيز الاستقرار البيئي والمناخي في دولة الإمارات.

وقالت: «إن جهود قيادتنا في حماية البيئة، ليس فقط في الإمارات، بل في كل مكان في العالم، بإسهامها الفاعل في الالتزام بالمعايير العالمية، والوجود الفعال لحماية البيئة والمناخ ضمن استراتيجيات ورؤى الدولة للمستقبل».

وأضافت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد: إن أسبوع أبوظبي للاستدامة قدم رؤية بانورامية واسعة، لما تقدمه دولة الإمارات على الأرض من أعمال وإسهامات في هذا المجال، وخاصة أننا نستعد لاستضافة أهم حدث عالمي بيئي وهو COP 28، معبرة عن سعادتها وفخرها بشباب الإمارات الذين يقدمون نماذج إيجابية في العمل البيئي الواعي.

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