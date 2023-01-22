تأثر الإمارات بمنخفض جوي وفرصة سقوط أمطار

المصدر: البيان

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تتأثر الإمارات بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والبحر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ومن المتوقع أن يتعمق المنخفض غداً في طبقات الجو العليا تدريجياً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف ، و يحدث المد الأول عند الساعة 12:44 و المد الثاني عند الساعة 03:16 و الجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:27.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً نهاراً و يحدث المد الأول عند الساعة 09:17 والمد الثاني عند الساعة 22:57

و الجزر الأول عند الساعة 16:03 والجزرالثاني عند الساعة 04:54.

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