طقس الإمارات غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار غداً

المصدر: وام

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تشهد الإمارات غداً طقساً غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على بعض المناطق الشرقية والساحلية والغربية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

و الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. والخليج العربي: متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والمد الثاني عند الساعة03:52 والجزر الأول عند الساعة20:59.

وبحر عمان يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 23:35 والجزر الأول عند الساعة 16:50 والجزر الثاني عند الساعة 05:40.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 15 80 30

دبي 24 14 75 30

الشارقة 24 15 85 30

عجمان 25 18 85 35

أم القيوين 24 17 85 40

رأس الخيمة 24 14 80 30

الفجيرة 23 19 90 35

العـين 25 13 90 30

ليوا 23 15 90 35

الرويس 24 16 75 55

السلع 24 15 90 50

دلـمـا 23 18 80 55

طنب الكبرى 24 19 75 45

طنب الصغرى 24 19 75 45

أبوموسى 24 19 85 55



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