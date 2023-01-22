أكثر من 199 مليون درهم إجمالي منح الزواج خلال 2022

المصدر: البيان

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كشفت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها منحاً مالية للزواج خلال العام الماضي 2022، بلغ 199,080,000 درهم إماراتي، شملت 2844 مستفيداً على مستوى إمارات الدولة، مقارنة بــ 2727 مستفيداً من المنحة خلال العام 2021.

وقالت معالي حصة بوحميد، إن منحة الزواج التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع، تأتي في سياق الدعم الحكومي الذي تحرص القيادة على توفيره لأبناء الوطن، لا سيما للشباب المقبلين على الزواج، بما يُمكّنهم من بناء أسر مستقرة ومتماسكة في إطار تحقيق التلاحم المجتمعي، مشيرة معاليها إلى أن قيمة منحة الزواج تبلغ 70 ألف درهم، وتصرف دفعة واحدة للمستحقين، ما يؤكد دورها في مساندة تطلعات الشباب ودعمهم لبناء أسر جديدة مستقرة مادياً ومعنوياً.

وتطرقت معاليها إلى عدد من إجراءت التحسين المستمرة التي بدأتها الوزارة منذ ثلاث سنوات ماضية، لتسهيل الحصول على منحة لزواج، ولاسيما ما يتعلق بالمستندات المطلوبة، وذلك بعد أن تم إنجاز الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، بما يسهل على المتعاملين الحصول على بعض المستندات وتوفيرها على وجه السرعة، وبالتالي تسريع الحصول على منحة الزواج.

ولفتت معالي وزيرة تنمية المجتمع إلى أن هدف منحة الزواج هو مساعدة الشباب والفتيات لبداية حياتهم الزوجية والأسرية باستقرار واطمئنان، من خلال تقديم الدعم المالي الذي يمنح الشباب ثقة الوفاء بمتطلبات الزواج والتخفيف عنهم مادياً، جنباً إلى جنب مع رفع الوعي لديهم بجوانب الحياة الأسرية بعد الزواج، وكيفية بناء أسرة مستقرة متماسكة والحفاظ عليها، لافتة معاليها إلى أن دعم الشباب عبر منحة الزواج يعني دعماً مستداماً للأسرة وللمجتمع، من خلال تعزيز الاستقرار المادي والمعنوي.

وأشارت معالي حصة بوحميد إلى أن الزيادة المحققة في أعداد الشباب المستفيدين من منح الزواج، تعكس زيادة في قرارات الشباب وقناعاتهم لتأسيس أسر إماراتية جديدة ومستقرة، كما تعني زيادة في نسبة زواج المواطنين من المواطنات، لأن من شروط المنحة الأساسية، أن تُصرف لزواج مواطن من مواطنة، موضّحة معاليها أن المنحة تأتي في سياق رؤية تنموية استراتيجية، بما يعكس توجيهات القيادة لدعم الشباب وتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار الأسري والمادي.

الجدير بالذكر أن منحة الزواج تُصرف بناء على عدد من الشروط، منها: أن يكون المتقدّم وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم. مع إلزامية حضور الدورات التوعوية لكلا الزوجين التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع من خلال منصتها الإلكترونية.

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