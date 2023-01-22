زوراء عجمان.. محمية خلابة ومرافق سياحية ساحرة

المصدر: وام

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تعد محمية الزوراء في إمارة عجمان واحدة من أجمل الأماكن السياحة والطبيعية في دولة الامارات، وتمتاز بتعدد مرافقها ومشاريعها السياحية والتنموية.

ومحمية الزوراء عبارة عن لسان مائي طبيعي ممتد من الخليج العربي أو ما يسمي محلياً بـ"الخور" والمحمية ذات طبيعة غنية بيولوجياً وبيئياً، وأعلنت في يوليو 2017 منطقةً محميةً بمساحة تفوق مليون متر مربع تغطيها غابات القرم (المانغروف) الشاسعة، ما جعلها مقصداً وملاذًا طبيعياً وآمناً لأعداد هائلة من الطيور، بما فيها طيور الفلامنغو الوردية التي تشاهد على مدار السنة إضافة إلى مالك الحزين أو البلشون، كما تعد بيئة مناسبة لتكاثر الطيور المقيمة والمهاجرة.

وتعد غابات القرم التي تزين المحمية الطبيعية أرضاً خصبة للعديد من الأسماك البحرية والمائية والروبيان والقواقع وسرطانات البحر المتنوعة، وأهم ما يميز تلك المنطقة الساحرة عن غيرها خضرة أشجار القرم على مدار العام، والتي تعتبر واحدة من أهم الأنظمة الطبيعية لاحتجاز الكربون على وجه الأرض وعزل الغازات السامة التي تتسبب في الاحتباس الحراري، إضافة إلى مساهمتها في القضاء على الملوثات السائلة في المياه وحماية البيئة البحرية من خلال تحسين جودة المياه التي تعزز نمو أنواع مختلفة من الشعاب المرجانية.

وبحسب إحصائيات دائرة التنمية السياحية بعجمان فإن شجرة القرم الواحدة تزيل في المتوسط 12.3 كجم من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل 308 كجم (0.3 طن) من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي خلال 25 عاماً.

في عام 2015، قامت قائمة اتفاقية "رامسار الدولية للأراضي الرطبة" بقياس المساحة الكلية للأراضي الرطبة في منطقة الزوراء وقدرتها بـ1.950.000 متر مربع و1.450.000 كمساحة للغطاء النباتي لأشجار القرم، والتي تحتوي على ما يقارب 484.000 شجرة، ما أدى إلى امتصاص ما يقارب 5.950.000 من ثاني أكسيد الكربون في العام الواحد.

وبين عامي 2017 و2022 كثفت حكومة إمارة عجمان زراعة شتلات شجر القرم داخل محمية الزوراء الطبيعية بدعم من وزارة التغيير المناخي والبيئة حيث تم زرع 40103 شجرة قرم إضافية بحيث تغطي كل شجرة جديدة من 2 إلى 3 متر مربع، ما يسهم في زيادة تصل لـ 100257 متراً مربعاً للرقعة الزراعية في المحمية.

وتقدر أرقام الدائرة أن هناك 1.550.257 متر مربع من غطاء شجرة القرم وما يقارب 524.000 شجرة، ما يؤدي إلى امتصاص 6.445.200 كجم من ثاني أكسيد الكربون في كل عام. هذه الزيادة تمثل نسبة 8% زيادة بنسبة الأكسجين وإزالة 8% من ثاني أكسيد الكربون.

وتضم منطقة الزوراء في عجمان نادي الزوراء للجولف الذي افتتح في عام 2015 وهو ملعب على مستوى عالمي يقع وسط بيئة طبيعية جميلة محاطة بأشجار القرم ويمتاز بتلاله الخضراء ومسارات اللعب المجهزة بالكامل والتي تزيد عن 350 مترا من حيث الطول إضافةً إلى أن الملعب يتسع لما يصل إلى 50 لاعباً ويضم 18 حفرة موزعة في جميع إرجائه.

كما تضم منطقة الزوراء أماكن ومرافق لعب مخصصة للأطفال مثل منطقة ألعاب "فانتاستيكو"، والحديقة المائية ومعرض الديناصورات وحديقة الإمارات للحيوانات القزمة والملاعب الرياضية والرياضات المائية مثل "جيت سكي"، وجولات القوارب المطاطية ورحلات الصيد والويك بارك والتسلّق والرماية وركوب الدراجات.

كما توفر منطقة الزوراء جولات سياحية بيئية لاستكشاف غابات المانغروف على متن قوارب التجديف بزوارق الـكاياك.. فيما يشكل ممشي مارينا الزوراء فرصة لممارسة رياضتي المشي والجري كما يضم الممشى أكثر من 25 مطعماً جديداً وخيارات ترفيهية متنوعة.

كما تضم منطقة الزوراء أيضاً منتجع أوبروي شاطئ الزوراء، الذي يوفر الرفاهية المطلقة من خلال الغرف المطلة على الخليج العربي والفلل الخاصة، ويبعد المنتجع عدة دقائق من نادي الزوراء للجولف وكويست للمغامرات (الكاياك والأنشطة البحرية) وحديقة الإمارات للحيوانات القزمة مما يجعله الوجهة الأمثل لقضاء الإجازات العائلية.

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