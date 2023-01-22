ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الحبسي

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس حفل زفاف علي محمد راشد سعيد عبيد الحبسي إلى كريمة المرحوم سعيد أحمد تركي الحبسي. كما حضر الحفل - الذي أقيم بمنطقة وادي نقب برأس الخيمة - عدد من الشيوخ والمسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والشخصيات وجمع من المدعوين والأهل والأقارب، وعبر سموه عن خالص تهانيه للعروسين متمنياً لهما السعادة والرفاه. وقدمت إحدى الفرق الحربية أهازيجها وفنونها وشلاتها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز