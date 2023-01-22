شرطة دبي تنظم ملتقى الرفاعة المجتمعي

المصدر: (دبي-وام)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة الرفاعة، ومبادرة الروح الإيجابية، ملتقى الرفاعة المجتمعي في حديقة الكرامة.

وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تعزيز التواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع.

حضر الملتقى العقيد جمعة خلفان المهيري نائب مركز شرطة الرفاعة وفاطمة أبوحجير والنقيب عوض مبارك منسقي المبادرة وفريق العمل وعدد من الضباط.

شارك في الفعاليات والمسابقات 1700 شخص، وتضمنت محاضرات توعوية قدمتها الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للمخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى جانب عروض للفرقة الموسيقية والكلاب البوليسية وتسويق لخدمات شرطة دبي الخاصة بأصحاب الهمم ومنها لغة الإشارة.

وكرم فريق عمل الملتقى الفائزين في المسابقات والشركاء الاستراتيجيين وهي بلدية دبي وحدائق دبي ومجلس دبي الرياضي ومجلس تمكين أصحاب الهمم ومجلس سفراء الأمان ومستشفى ادم فيتال ونادي النصر الثقافي الرياضي ونادي كوبرا كاي.

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