بلدية الفجيرة: مشاريع حيوية لتعزيز القطاع البيئي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة حرص البلدية التام على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة والعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية، تماشياً مع رؤية الإمارات نحو بناء مستقبل أكثر رخاءً وازدهاراً.

وقال الأفخم، إن بلدية الفجيرة تمضي قدماً في مسيرتها لتحقيق رؤية الإمارة 2040 لتصبح من أفضل المدن المستدامة، وأوضح أن البلدية تضطلع بدور حيوي لتعزيز القطاع البيئي، وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة والممارسات السليمة من خلال اتباع طرق آمنة وفعالة.

وبيّن أن مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات يعتبر من أبرز المشاريع المستدامة في الإمارة، حيث تنتهج البلدية سياسة ترمي إلى تطوير إدارة ومعالجة النفايات الصلبة من خلال محطة فرز النفايات التي تعمل من خلال مراحل عدة ابتداءً من نقطة التولد مروراً بجمع النفايات ونقلها إلى مرافق إعادة التدوير والمعالجة وحتى التخلص النهائي منها.

وبين أن البلدية أخذت بعين الاعتبار أولوية تقليل توليد النفايات وإعادة التدوير والمعالجة، مع تركيز الجهود على رفع الوعي البيئي بأهمية الإدارة المتكاملة للنفايات وضرورة تحمل المسؤولية بهدف تحقيق الاستدامة، مشيراً إلى أن المحطة تستقبل ما يقارب 200 طن من النفايات يومياً.

وأشار الأفخم إلى أحدث المشاريع التنموية لتوفير بيئة مستدامة وتقديم أفضل الخدمات فيها مثل مشروع مدينة محمد بن زايد، حيث تعتبر أول مدينة مستدامة في إمارة الفجيرة، والتي تعمل بنظام مستدام.

وتحدث الأفخم عن أبرز الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها البلدية وهو تطبيق Think Green الذي يعمل على توفير بيئة صحية نظيفة تهدف إلى تحسين مستوى الالتزام نحو الاستدامة تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة.

والذي تعتمد فكرته على فرز النفايـات مـن المصـدر وتعتبر خطوة مهمة في نهج إدارة النفايات لترسيخ مبادئ الاستدامة ونشر الوعي البيئي والصحي لدى مختلف فئات المجتمع بأهمية فرز النفايات لتحسـين إعــادة التدويــر والحفاظ على الموارد باستخدام التطبيقات الذكية.

وذكر أن البلدية تقوم على إدارة نظام متكامل لمخلفات زيوت الطهي وشحوم الطعام، حيث يهدف المشروع إلى إتباع أفضل الممارسات العالمية لتجميع زيوت الطهي المستعملة وشحوم الطعام وإعادة تدويرها حفاظاً على البيئة والصحة العامة، مؤكداً الحرص على نشر الوعي البيئي بضرورة التخلص السليم منها للحفاظ على البنية التحتية للإمارة.

إضافة إلى الحفاظ على بيئة المنشآت الغذائية وفقاً للمعايير العالمية، وذلك عبر تجميعها ونقلها ومعالجتها بشكل صحيح، إلى جانب مشروع مصنع الفجيرة للسماد والذي يهدف لحماية البيئة من خلال استعادة الموارد، ويقوم المصنع بإنتاج سماد طبيعي معاد التدوير سهل الاستخدام غني بالمواد المفيدة للتربة.

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