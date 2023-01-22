عبدالله بن زايد يلتقي رئيس بالاو

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث علاقات الصداقة وآفاق التعاون المشترك في مجالات عدة وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها حماية البيئة والطاقة المتجددة وتناولا جهود دولة الإمارات في هذا الشأن، خصوصاً مع استضافتها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو والوفد المرافق إلى دولة الإمارات، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية واستثمار الفرص المتاحة لتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات الداعمة لمسار التنمية المستدامة في البلدين. من جانبه أكد سورانجل ويبس جونيور حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية وتعاونها المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة. من جهة أخرى، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع أنطونيو تاجاني وزير خارجية إيطاليا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية.

وناقش سموه ووزير خارجية إيطاليا الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي بالعلاقات الثنائية الإماراتية - الإيطالية مؤكدا الحرص على تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

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