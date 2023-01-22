سيف بن زايد: محمد القرقاوي شخصية إماراتية قيادية بامتياز

المصدر: دبي - البيان

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هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، بمناسبة إعلان المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، عن انضمام معاليه لمجلس القيادات، مؤكداً سموه أن معالي محمد القرقاوي شخصية إماراتية قيادية بامتياز، وخير من يمثل النموذج الإماراتي.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أبارك للأخ محمد عبد الله القرقاوي، اختياره عضواً في مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، ليكون العضو الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. شخصية إماراتية قيادية بامتياز، وخير من يمثل النموذج الإماراتي.. تمنياتنا له بدوام التوفيق والنجاح».

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