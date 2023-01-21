"الأرصاد" يتوقع تأثر الإمارات بامتداد منخفض جوي سطحي

المصدر: البيان

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر الدولة بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.

الطقس:

يوم "الإثنين"غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار ويتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا تدريجياً.

يوم "الثلاثاء" حيث تزداد كميات السحب ويتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة على فترات.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

البحر: مضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان مع السحب الركامية.

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