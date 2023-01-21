طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والبحر ، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

و أوضح لمركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف ، و يحدث المد الأول عند الساعة 12:44 و المد الثاني عند الساعة 03:16 و الجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:27.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً نهاراً و يحدث المد الأول عند الساعة 09:17 والمد الثاني عند الساعة 22:57

و الجزر الأول عند الساعة 16:03 والجزرالثاني عند الساعة 04:54.



و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 15 70 30

دبي 25 17 70 30

الشارقة 24 14 65 40

عجمان 26 18 85 40

أم القيوين 26 13 65 40

رأس الخيمة 24 11 60 35

الفجيرة 23 16 75 35

العـين 26 15 65 30

ليوا 25 13 95 25

الرويس 23 13 85 50

السلع 22 15 90 55

دلـمـا 21 18 80 60

طنب الكبرى 22 17 70 50

طنب الصغرى 22 17 70 50

أبو موسى 22 16 80 50

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