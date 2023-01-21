شرطة دبي تطلع وفداً من "الإسعاف" على تجربتها في إدارة أمن المعلومات

المصدر: وام

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اطلع وفد من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال زيارته مركز أمن المعلومات في القيادة العامة لشرطة دبي على أفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات وسبل تطوير السياسات والإجراءات الأمنية.

ورحب الرائد دكتور خبير سعيد ثاني المري، مدير مركز أمن المعلومات، بالوفد الضيف برئاسة أسماء عمر محمد أخصائي أمن معلومات رئيسي، وبحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

وأكد الرائد المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وبحث سبل التعاون المشترك للعمل على تطوير آليات العمل في كافة المجالات الشرطية والتخصصية.

وقدم الرائد المري شرحاً للوفد حول منظومة عمل المركز ودوره في تعزيز المنظومة الأمنية المعلوماتية لشرطة دبي وأهمية الالتزام بتطوير السياسات والإجراءات الأمنية بشكل دوري وحماية الشبكات الداخلية ووضع نظام لإدارة الأحقيات وتوفير أنظمة اتصال آمنة ووضع سياسات وصلاحيات موثقة.

ونوه بضرورة تطبيق أعلى المعايير الدولية لأمن المعلومات والخاصة بتطوير وتنفيذ وتشغيل ومراقبة نظام أمن المعلومات بهدف تحقيق أقصى فاعلية في منظومة العمل والعمل المستمر على تقييم المخاطر والتأكد من دقة كافة الأنظمة وتنفيذ برامج توعوية لأمن المعلومات.

وفي ختام الزيارة توجه وفد مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على حسن الاستقبال والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات.

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