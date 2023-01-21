عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس بالاو تنمية التعاون الثنائي بين البلدين

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث علاقات الصداقة وآفاق التعاون المشترك في عدة مجالات وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما ناقش الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها حماية البيئة والطاقة المتجددة وتناولا جهود دولة الإمارات في هذا الشأن خاصة مع استضافتها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو والوفد المرافق إلى دولة الإمارات، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية واستثمار الفرص المتاحة لتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات الداعمة لمسار التنمية المستدامة في البلدين.

من جانبه، أكد سورانجل ويبس جونيور حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية وتعاونها المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

وأشاد جونيور بالجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي واستضافتها لأسبوع أبوظبي للاستدامة بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف دولة العالم، وكذلك استعداداتها المتميزة أيضاً لاستضافة المؤتمر العالمي "COP 28" العام الجاري.

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