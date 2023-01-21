مؤسسة دبي للإعلام تباشر برامج إثراء مهارات كوادرها بخبرات ومعارف نوعية

المصدر: دبي - البيان

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احتفت مؤسسة دبي للإعلام، أول من أمس، بمجموعة من أعضاء كوادرها الذين نالوا مؤهلات علمية تخصصية رفيعة المستوى في مجالات العمل الإعلامي مع بداية العام 2023، حيث يأتي ذلك ضمن استراتيجية عمل المؤسسة وبرامجها التدريبية المنهجية المتخصصة في إثراء مهارات موظفيها ومدهم بأحدث العلوم والتجارب في حقول الإعلام.

وكرّم محمد سليمان الملا المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، الخريجين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح الدائم، مشيراً إلى فخر المؤسسة بهم وبجميع موظفيها، كما أكد محمد الملا، خلال ذلك، أن هذه المبادرة تجسد باكورة واستهلال برامج عمل «دبي للإعلام» المتخصصة بتعزيز وإغناء إمكانات وقدرات كوادرها المهنية، وبشكل خاص الشباب، بهدف رفدهم بأحدث العلوم والتجارب والممارسات في حقول الإعلام، بحيث يكونون في أعلى درجات الحرفية والكفاءة بينما هم يترجمون ويجسدون رؤى وتوجهات المؤسسة في خدمة المجتمع وفي مواكبتها لتطور دبي ولنهج انفتاحها وريادتها المتواصل على جميع الصعد. وتابع الملا: إن مؤسسة دبي للإعلام ستستمر في إثراء قدرات ومهارات موظفيها بجميع المهارات والابتكارات والعلوم والتقنيات العصرية في حقول الإعلام، وستولي هذا الجانب كبير الاهتمام والتركيز من خلال برامج عمل وتأهيل منهجية متقدمة، تفضي إلى تمكينهم وإغناء قدراتهم، وتكفل، في الوقت نفسه، الاستمرار في تجويد آليات ومناهج عمل المؤسسة.

وأوضح المدير التنفيذي لـ«دبي للإعلام»، أن المؤسسة سترصد لهذا الغرض إمكانات كبيرة تستفيد معها من أهم التجارب والمساقات العلمية والممارساتية العالمية، في قطاعات الإعلام.

قيمة وآفاق

بدورها، قالت شيخة أحمد، المدير التنفيذي للموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام: تعكس هذه المبادرة جودة وغنى مكونات خطط العمل المبتكرة في مؤسسة دبي للإعلام بشأن تطوير خبرات موظفيها بشكل دائم وإبقائهم على اطلاع حول آخر المستجدات في مجال الإعلام والاتصالات، وذلك حرصاً من المؤسسة على ضمان أدائها مهامها بأكفأ وأعلى درجات الجودة والقيمة والعصرنة.

وأضافت شيخة أحمد: إن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لتميز وجاذبية بيئة العمل الإيجابية في المؤسسة، والتي تتسم بالتفاعل البناء وبإيلاء جانب صقل خبرات ومعارف الكفاءات المهنية كبير العناية. ومن المؤكد أن «دبي للإعلام» ستحرص على استثمار هذه الطاقات المؤهلة في مواقع عمل مناسبة توفر القدرة على توظيف علومها وخبراتها الجديدة، لتجويد أشكال العمل الإعلامي بصورة خلاقة تؤكد كفاءتها وتمكنها وأهليتها في أدائها رسالتها المجتمعية.

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