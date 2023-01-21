رأس الخيمة.. خطط تنموية مستدامة لتعزيز جودة الحياة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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تتصدر خطط التنمية المستدامة في إمارة رأس الخيمة أجندة رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، باعتماد مسار الاستدامة في تحقيق أهدافها التنموية تماشياً مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، بهدف تعزيز جودة الحياة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال زيادة كفاءة الطاقة والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية في الإمارة.

وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أطلقت بلدية رأس الخيمة استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 لجعلها أكثر استدامة وتنافسية على المدى البعيد، من خلال خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30 % وتقليل استهلاك المياه بنسبة 20 %، ورفع نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة إلى 20 %.

مبادرات

وأطلقت بلدية رأس الخيمة العديد من مبادرات الاستدامة والتي تشمل برنامج «بارجيل» لضمان جودة المباني الجديدة من خلال معايير استدامة أعلى، وتعمل اشتراطات البرنامج على توفير المباني الجديدة التي تقلل من تكاليف الاستهلاك في الكهرباء والمياه المستخدمة، وأخيراً وقع «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء.

مذكرة تفاهم مع بلدية رأس الخيمة ليكون جزءاً من برنامج رأس الخيمة للتدريب على الطاقة المستدامة، بهدف زيادة الوعي بأساليب وطرق إعادة التأهيل القابلة للتطبيق بما يسهم في تحسين استدامة المباني القائمة، وبموجب شروط مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان لتنفيذ «برنامج التدريب على إعادة تأهيل الأبنية» التابع لـ «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» في رأس الخيمة.

ويعد مكتب «ريم» في دائرة بلدية رأس الخيمة الجهة المكلفة بتنفيذ استراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وبرامج استراتيجية الطاقة والطاقة المتجددة 2040، وزيادة الوعي المجتمعي من خلال التنظيم والمشاركة في العديد من الندوات الافتراضية التي تخص مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وإطلاق الحملات لزيادة تثقيف أفراد المجتمع حول الإجراءات التي يمكن أن توفر الطاقة والمياه في المنزل والعمل، حيث أطلق مكتب «ريم» لعبة «منزلي التعليمية» أخيراً للطلبة كجزء من جلسة توعية نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2023.

وتحت شعار «بيئة مستدامة» تحرص دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة على إطلاق المبادرات التي تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال مصانع إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات جديدة بالتعاون مع الشركاء، بالإضافة لحماية البيئة الطبيعية من قطع الأشجار والنباتات المحلية من خلال دوريات «راقب» البيئية.

كما أطلقت الدائرة مبادرة «الفنادق الخضراء» التي تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات من المصدر، ومبادرة «المدارس الخضراء» بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بهدف ربط استراتيجية الإمارة برؤية الإمارات 2071 وتحقيق الأجندة الوطنية في الاستدامة، كإحدى مبادرات «إمارتي بيتي» والتي تعنى بالاستدامة والحفاظ على البيئة.

مشاريع

وفي قطاع النقل والمواصلات تعمل هيئة رأس الخيمة للمواصلات على تبني إجراءات النقل الآمن والمستدام ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث نجحت الهيئة في تنفيذ مشاريع الاستدامة في قطاع النقل من خلال تعزيز أسطولها من مركبات الأجرة بالنظام الهجين الصديق للبيئة لتصل إلى نسبة 62 % من مركبات الأجرة العاملة في رأس الخيمة، وإطلاق أول مركبتي أجرة كهربائيتين في الدولة، كما تستهدف الهيئة زيادة عدد مركبات الأجرة الكهربائية في الإمارة بحيث تصل إلى 30% من أسطول مركبات الأجرة و100 % إلى مركبات هجينة في نهاية العام 2030.

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