الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام القادمة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من يوم السبت إلى يوم الأربعاء على النحو التالي:

السبت

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والبحر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً وشمالاً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية غرباً – صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والبحر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: غائم جزئيا بوجه عام وغائم أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار خاصة على بعض المناطق الشرقية والساحلية والغربية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: غائم جزئيا بوجه عام وغائم أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: غائم جزئيا بوجه عام وغائم أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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