وزير دولة للتجارة الخارجية: «عام الاستدامة» يجسد رؤية القيادة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال

المصدر: وام

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن إعلان عام 2023 عاما للاستدامة في الإمارات، يأتي تجسيداً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو بناء مستقبل مستدام وأكثر إشراقاً للأجيال الحالية والقادمة، ويمثل أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية، ويعزز من دور الدولة الرائد في الاستدامة العالمية.

وقال معاليه " تشكل الاستدامة محوراً رئيسياً في خطط النمو الاقتصادي للدولة، وسيشهد العام الحالي العديد من الفرص الواعدة والممكنات الجديدة لتعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية للدولة، وتعزيز شراكاتها الدولية في القطاعات والمجالات التي تدعم النمو المستدام".

وأضاف معاليه " نستكمل العمل الوطني المشترك تحت ظل قيادتنا الرشيدة من أجل المضي قدماً نحو المزيد من النمو والازدهار، بما يعزز من البيئة المستدامة للإمارات، والحفاظ على مكانتها العالمية كمركز عالمي للاستثمار والتجارة".

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