الإعلان عن جوائز معرض "لايت ميدل إيست" 2023 بدبي

المصدر: وام

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أعلن معرض "لايت ميدل إيست 2023"، فى ختام أعماله عن قائمة الفائزين في قطاع الإضاءة حيث تم الاحتفاء بتصاميم الإضاءة والمنتجات المبتكرة في مشاريع الفنادق والضيافة، إلى جانب نجوم القطاع الواعدين، فيما تم تكريم 18 فائزاً على إنجازاتهم من قبل لجنة من خبراء القطاع.

ونال مشروع التحسينات التي أجريت في دبي مول من شركة لايت تاتش بي إل دي، جائزة أفضل مشروع ضمن فئة المشاريع تصميم إضاءة في مول لهذا العام، بينما ذهبت جائزة أفضل تصميم للإضاءة في قطاع التجزئة لهذا العام إلى شركة ستوديو لومن عن مشروعها كليه دو أور.

كما تم اختيار تيرا، جناح الاستدامة في إكسبو دبي 2020، من قبل لجنة التحكيم المكوّنة من المتخصصين في القطاع، للفوز بجائزة أفضل مشروع لهذا العام، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل تصميم إضاءة للأماكن العامة.

واحتفت الجائزة بالشركات الفائزة ضمن الـ 18 فئة ، كما كرم حفل جوائز لايت ميدل إيست أيضاً الإنجازات الفردية التي قدمت أفكاراً مبتكرة وحلولًا جديدة للعديد من التحديات، فضلاً عن منح جائزة النظير، والتي تم اختيار الفائز بها عبر تصويت الجمهور في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال فعاليات المعرض.

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